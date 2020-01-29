Киев-Баскет уступил аутсайдеру группы в Кубке Европы FIBA

Киев-Баскет проводил выездной матч 5-го тура второго группового раунда Кубка Европы FIBA, играя на выезде против аутсайдера венгерского Кёрменде.

Киевляне провели едва не худшую первую половину в сезоне.

Хозяева реализовали 8 из 11 трехочковых, выиграли подбор и допустили меньшее количества потерь. Киевляне откровенно плохо отзащищались, в нападении звезд с неба не хватали, реализовав 47% бросков с игры и только 3 из 16 трехочковых.

Борьбы в этом матче так и не было. Киевляне проиграли и третью четверть, сумев собраться только заключительной десятиминутке, которая стала единственным более или менее положительным игровым отрезком для гостей. Однако отставание, которое по ходу матча достигало 40 очков, было слишком большим.

Команда Айнарса Багатскиса, вчистую проиграв первую половину, потерпела первое поражение во втором групповом раунде Кубка Европы, неожиданно уступив Кёрменде со счетом 74:96.

Кубок Европы FIBA. 2-й групповой раунд, 5-й тур

Кёрменде (Венгрия) - Киев-Баскет (Украина) 96:74 (33:13, 27:19, 23:20, 13:22)