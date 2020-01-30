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НБА. Детройт с Михайлюком проиграл Бруклину, Портленд огорчил Хьюстон
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из шести матчей.
Индиана – Чикаго 115:106 OT (25:24, 30:27, 25:29, 20:20, 15:6)
Индиана: Уоррен (25), Брогдон (15 + 8 подборов + 9 передач), Сабонис (15 + 11 подборов).
Чикаго: Хатчисон (21), ЛаВин (20 + 9 передач), Янг (16).
Бруклин – Детройт 125:115 (32:30, 38:38, 29:25, 26:22)
Бруклин: Динвидди (28 + 6 передач), Принс (22 + 7 подборов), Ирвинг (20).
Детройт: Джексон (23), Роуз (22), Вуд (20 + 8 подборов).
Святослав Михайлюк за 19 минут набрал 3 очка (0 из 2 с игры, 3 из 3 с линии штрафных). Показатель полезности украинца – «+7».
Нью-Йорк – Мемфис 106:127 (32:32, 20:27, 32:37, 22:31)
Нью-Йорк: Моррис (17), Рэндл (16 + 15 подборов + 6 передач), Пэйтон (15 + 11 передач).
Мемфис: Брукс (27), Морант (18 + 10 передач), Краудер (18 + 8 подборов).
Сан-Антонио – Юта 127:120 (37:29, 33:33, 28:32, 29:26)
Сан-Антонио: ДеРозан (38), Миллс (18), Мюррей (16).
Юта: Митчелл (31), Кларксон (20), Богданович (17 + 9 подборов).
Портленд – Хьюстон 125:112 (30:36, 41:24, 26:22, 28:30)
Портленд: Лиллард (36 + 10 подборов + 11 передач), Макколлум (22), Ариза (21).
Хьюстон: Уэстбрук (39 + 10 подборов + 6 передач), Харден (18), Маклемор (17).
Сакраменто – Оклахома 100:120 (16:23, 31:36, 29:37, 24:24)
Сакраменто: Богданович (23), Фокс (19), Хилд (13).
Оклахома: Шредер (24 + 9 передач), Дорт (23), Галлинари (19).