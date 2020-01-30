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Киев-Баскет, Днепр и Запорожье почтили память Брайанта

Баскетбол
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Украинские клубы присоединились к акции памяти легенды НБА.

Киев-Баскет, Днепр и Запорожье почтили память Брайанта
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Коби Брайант в воскресенье трагически погиб в авиакатастрофе на вертолете. Вместе с пятикратным чемпионом НБА в лучший мир отправилась его 13-летняя дочь и еще семь человек.

Игроки Днепра и Запорожья в рамках Кубка Украины в честь Брайанта нарушили правила 24 и 8 секунд. Именно под этими номерами легендарный защитник выступал в НБА.

Киев-Баскет и Керменд на старте матча группового этапа Кубка Европы ФИБА в честь погибшего не стали атаковать в первые 24 секунды владения. Зрители сопровождали акцию стоячими аплодисментами.

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В статье: Коби Брайант БК Днепр БК Киев-Баскет
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