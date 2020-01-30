Михайлюк повторил рекорд Леня в НБА

Святослав Михайлюк в сегодняшнем матче Детройта против Бруклина (115:125) за 19 минут набрал 3 очка и прервал свою серию матчей с как минимум 10-ю баллами.

Михайлюк стал вторым украинцем в истории НБА, которому в девяти играх подряд удавалось набрать двухзначное количество очков.

Первопроходцем в 2016 году был Алексей Лень, который в составе Финикса с 21 февраля по 3 марта также в девяти матчах подряд набирал как минимум по 10 очков.

Лень на протяжении своей серии в среднем за игру набирал по 18,4 очка и 12,1 подбора. У Михайлюка показатели немного скромнее – 15,3 очка и 2,7 подбора.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Михайлюк вошел в пятерку уникальных игроков НБА.