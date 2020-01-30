  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Михайлюк повторил рекорд Леня в НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михайлюк повторил рекорд Леня в НБА

Баскетбол
(1 голосов)

А мог стать единоличным обладателем рекорда.

Михайлюк повторил рекорд Леня в НБА
Новина українською

Святослав Михайлюк в сегодняшнем матче Детройта против Бруклина (115:125) за 19 минут набрал 3 очка и прервал свою серию матчей с как минимум 10-ю баллами.

Михайлюк стал вторым украинцем в истории НБА, которому в девяти играх подряд удавалось набрать двухзначное количество очков.

Первопроходцем в 2016 году был Алексей Лень, который в составе Финикса с 21 февраля по 3 марта также в девяти матчах подряд набирал как минимум по 10 очков.

Лень на протяжении своей серии в среднем за игру набирал по 18,4 очка и 12,1 подбора. У Михайлюка показатели немного скромнее – 15,3 очка и 2,7 подбора.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Михайлюк вошел в пятерку уникальных игроков НБА.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Лень НБА Святослав Михайлюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...