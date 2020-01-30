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Игроки Нью-Йорка и Мемфиса подрались в концовке матча НБА. ВИДЕО

Баскетбол
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Хозяевам не понравилось, что игрок Мемфиса атаковал кольцо при разгромном счете.

Игроки Нью-Йорка и Мемфиса подрались в концовке матча НБА. ВИДЕО
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Зачинщиком драки выступал разыгрывающий Никс Элфрид Пэйтон, который почему-то решил, что Мемфис из уважения к его команде не должен проводить атаку, хотя до конца матча оставалась почти минута.

Пэйтон грубо толкнул в грудь форварда Мемфиса Джея Краудера, после чего на площадке разгорелась потасовка.

В результате стычки Джей Краудер и Маркус Моррис были удалены до конца матча. Элфрид Пэйтон за второй неспортивный фол также ушел в раздевалку.

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В статье: НБА Мемфис Гриззлиз Нью-Йорк Никс
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