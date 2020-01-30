Игроки Нью-Йорка и Мемфиса подрались в концовке матча НБА. ВИДЕО

Зачинщиком драки выступал разыгрывающий Никс Элфрид Пэйтон, который почему-то решил, что Мемфис из уважения к его команде не должен проводить атаку, хотя до конца матча оставалась почти минута.

Пэйтон грубо толкнул в грудь форварда Мемфиса Джея Краудера, после чего на площадке разгорелась потасовка.

В результате стычки Джей Краудер и Маркус Моррис были удалены до конца матча. Элфрид Пэйтон за второй неспортивный фол также ушел в раздевалку.