Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игроки Нью-Йорка и Мемфиса подрались в концовке матча НБА. ВИДЕО
Хозяевам не понравилось, что игрок Мемфиса атаковал кольцо при разгромном счете.
Зачинщиком драки выступал разыгрывающий Никс Элфрид Пэйтон, который почему-то решил, что Мемфис из уважения к его команде не должен проводить атаку, хотя до конца матча оставалась почти минута.
Пэйтон грубо толкнул в грудь форварда Мемфиса Джея Краудера, после чего на площадке разгорелась потасовка.
В результате стычки Джей Краудер и Маркус Моррис были удалены до конца матча. Элфрид Пэйтон за второй неспортивный фол также ушел в раздевалку.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...