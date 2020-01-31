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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Сакраменто разбил Клипперс, Денвер разобрался с Ютой

Баскетбол
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Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из шести матчей.

НБА. Сакраменто разбил Клипперс, Денвер разобрался с Ютой
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Кливленд – Торонто 109:115 (26:31, 26:25, 24:32, 33:27)

Кливленд: Секстон (23), Лав (23), Гарлэнд (16 + 8 передач).

Торонто: Ибака (26), Лаури (23), Сиакам (19).

Вашингтон – Шарлотт 121:107 (26:33, 29:27, 31:19, 35:28)

Вашингтон: Бил (34 + 9 подборов + 9 передач), Брайант (21 + 8 подборов), Томас (18).

Шарлотт: Бриджес (23), Розир (21 + 7 подборов), Вашингтон (15).

Атланта – Филадельфия 127:117 (39:31, 35:36, 25:25, 28:25)

Атланта: Янг (39 + 18 передач), Коллинз (17 + 20 подборов), Хантер (15).

Филадельфия: Симмонс (31), Милтон (27 + 6 передач), Харрис (21 + 9 подборов).

Бостон – Голден Стэйт 119:104 (29:22, 31:28, 31:29, 28:25)

Бостон: Хэйворд (25 + 8 подборов), Смарт (21 + 6 передач), Тейтум (20).

Голден Стэйт: Расселл (22), Беркс (18), Ли (11 + 7 подборов).

Клипперс – Сакраменто 103:124 (33:28, 14:36, 24:21, 32:39)

Клипперс: Уильямс (22 + 6 передач), Харрелл (21 + 7 подборов), Шэмет (15).

Сакраменто: Фокс (34 + 8 передач), Хилд (19 + 7 подборов), Джозеф (16 + 7 передач).

Денвер – Юта 106:100 (21:23, 22:25, 33:22, 30:30)

Денвер: Йокич (28 + 10 передач), Бартон (18), Грант (15).

Юта: Кларксон (37), Гобер (21 + 11 подборов), Богданович (18).

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Сакраменто Кингз
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