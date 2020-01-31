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НБА. Сакраменто разбил Клипперс, Денвер разобрался с Ютой
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из шести матчей.
Кливленд – Торонто 109:115 (26:31, 26:25, 24:32, 33:27)
Кливленд: Секстон (23), Лав (23), Гарлэнд (16 + 8 передач).
Торонто: Ибака (26), Лаури (23), Сиакам (19).
Вашингтон – Шарлотт 121:107 (26:33, 29:27, 31:19, 35:28)
Вашингтон: Бил (34 + 9 подборов + 9 передач), Брайант (21 + 8 подборов), Томас (18).
Шарлотт: Бриджес (23), Розир (21 + 7 подборов), Вашингтон (15).
Атланта – Филадельфия 127:117 (39:31, 35:36, 25:25, 28:25)
Атланта: Янг (39 + 18 передач), Коллинз (17 + 20 подборов), Хантер (15).
Филадельфия: Симмонс (31), Милтон (27 + 6 передач), Харрис (21 + 9 подборов).
Бостон – Голден Стэйт 119:104 (29:22, 31:28, 31:29, 28:25)
Бостон: Хэйворд (25 + 8 подборов), Смарт (21 + 6 передач), Тейтум (20).
Голден Стэйт: Расселл (22), Беркс (18), Ли (11 + 7 подборов).
Клипперс – Сакраменто 103:124 (33:28, 14:36, 24:21, 32:39)
Клипперс: Уильямс (22 + 6 передач), Харрелл (21 + 7 подборов), Шэмет (15).
Сакраменто: Фокс (34 + 8 передач), Хилд (19 + 7 подборов), Джозеф (16 + 7 передач).
Денвер – Юта 106:100 (21:23, 22:25, 33:22, 30:30)
Денвер: Йокич (28 + 10 передач), Бартон (18), Грант (15).
Юта: Кларксон (37), Гобер (21 + 11 подборов), Богданович (18).