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ЛеБрон и Дэвис сделали татуировки в честь Брайанта

Баскетбол
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Две звезды Лейкерс решили навсегда закрепить память о легендарном коллеге.

ЛеБрон и Дэвис сделали татуировки в честь Брайанта
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Коби Брайант в воскресенье утром в 41-летнем возрасте трагически погиб в авиакатастрофе на вертолете. Вместе с пятикратным чемпионом НБА в составе Лейкерс на борту находилась его 13-летняя дочь и еще семь человек.

ЛеБрон Джеймс и Энтони Дэвис в память о Брайанте набили на своих телах изображение змеи, с которой ассоциировал себя Коби.

Первый матч после трагической смерти Коби Брайанта Лейкерс сыграют в субботу против Портленда.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ванесса Брайант сделала первое заявление после смерти мужа и дочери.

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В статье: Коби Брайант ЛеБрон Джеймс НБА
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