ЛеБрон и Дэвис сделали татуировки в честь Брайанта

Коби Брайант в воскресенье утром в 41-летнем возрасте трагически погиб в авиакатастрофе на вертолете. Вместе с пятикратным чемпионом НБА в составе Лейкерс на борту находилась его 13-летняя дочь и еще семь человек.

ЛеБрон Джеймс и Энтони Дэвис в память о Брайанте набили на своих телах изображение змеи, с которой ассоциировал себя Коби.

LeBron James Reveals Kobe Bryant Tribute Tattoo https://t.co/oIEYxlIW6u via @TMZ — Jason Jones (@mr_jasonjones) January 30, 2020

Первый матч после трагической смерти Коби Брайанта Лейкерс сыграют в субботу против Портленда.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ванесса Брайант сделала первое заявление после смерти мужа и дочери.