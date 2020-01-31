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На Матче звезд НБА дебютируют 9 игроков

Баскетбол
(1 голосов)

Определились все участники выставочного поединка в Чикаго.

На Матче звезд НБА дебютируют 9 игроков
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От Восточной конференции в список резервистов вошли Джимми Батлер (Майами), Кайл Лаури (Торонто), Бен Симмонс (Филадельфия), Крис Миддлтон (Милуоки), Джейсон Тейтум (Бостон), Бэм Адебайо (Майами) и Домантас Сабонис (Индиана).

От Западной конференции на Матч всех звезд поедут Крис Пол (Оклахома), Расселл Уэстбрук (Хьюстон), Дамьен Лиллард (Портленд), Донован Митчелл (Юта), Брэндон Ингрэм (Нью-Орлеан), Никола Йокич (Денвер) и Руди Гобер (Юта).

Таким образом, в 2020 году на Матче всех звезд дебютируют девять игроков – Сабонис, Тэйтум, Адебайо, Митчелл, Ингрэм, Гобер, а также Лука Дончич, Трэй Янг и Паскаль Сиакам, которые вошли в стартовые пятерки.

6 февраля капитаны Леброн Джеймс и Яннис Адетокумбо сформируют составы своих команд.

Матч всех звезд НБА пройдет 16 февраля в Чикаго на арене United Center.

Ранее UA-Футбол опубликовал список 10 баскетболистов, которые на Матч всех звезд выйдут в стартовых пятерках.

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В статье: НБА Матч всех звезд
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