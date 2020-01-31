Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бостон и Клипперс посвятили Брайанту эмоциональные трибьюты
Лига продолжает вспоминать суперзвезду Лейкерс.
Коби Брайант 26 января в 41-летнем возрасте погиб в результате падения вертолета. На борту также находилась его 13-летняя дочь и еще семь человек.
Перед матчем Клипперс и Сакраменто хозяева представили видео в честь Брайант и других жертв авиакатастрофы. Ролик озвучил звездный форвард Парусников Пол Джордж
Narrated by Paul George, the LA Clippers pay tribute to Kobe Bryant, his daughter Gianna, and all of the lives lost on Sunday. pic.twitter.com/EkSamRXIii— NBA (@NBA) January 31, 2020
Для Бостона Коби Брайант был принципиальным соперником. Селтикс также эмоционально попрощались с пятикратным чемпионом НБА.
The Boston Celtics pay tribute to Kobe Bryant, his daughter Gianna, and all of the lives lost on Sunday. pic.twitter.com/RTdw7ws6oo— NBA (@NBA) January 31, 2020