Бостон и Клипперс посвятили Брайанту эмоциональные трибьюты

Коби Брайант 26 января в 41-летнем возрасте погиб в результате падения вертолета. На борту также находилась его 13-летняя дочь и еще семь человек.

Перед матчем Клипперс и Сакраменто хозяева представили видео в честь Брайант и других жертв авиакатастрофы. Ролик озвучил звездный форвард Парусников Пол Джордж

Narrated by Paul George, the LA Clippers pay tribute to Kobe Bryant, his daughter Gianna, and all of the lives lost on Sunday. pic.twitter.com/EkSamRXIii