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Бостон и Клипперс посвятили Брайанту эмоциональные трибьюты

Баскетбол
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Лига продолжает вспоминать суперзвезду Лейкерс.

Бостон и Клипперс посвятили Брайанту эмоциональные трибьюты
Новина українською

Коби Брайант 26 января в 41-летнем возрасте погиб в результате падения вертолета. На борту также находилась его 13-летняя дочь и еще семь человек.

Перед матчем Клипперс и Сакраменто хозяева представили видео в честь Брайант и других жертв авиакатастрофы. Ролик озвучил звездный форвард Парусников Пол Джордж

Для Бостона Коби Брайант был принципиальным соперником. Селтикс также эмоционально попрощались с пятикратным чемпионом НБА.

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В статье: Коби Брайант НБА
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