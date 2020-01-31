Знай наших! Украинец получил приглашение на Матч восходящих звезд НБА

Приятная новость пришла из Соединенных Штатов Америки. Атакующий защитник "Детройта" Святослав Михайлюк удостоился чести принять участие в Матче восходящих звезд в рамках Звездного уик-энда НБА (Rookie Challenge Game). Вместе с другими молодыми дарованиями Лиги в сборной мира Святослав сыграет против сборной молодых талантов США в ночь с 14-е на 15-е февраля.

Это важное, можно сказать – историческое достижение для Михайлюка, который проводит великолепный сезон. Это второй раз в истории в матче подобного ранга примет участие украинец. Ранее, в 1997-м году, среди звезд-новичков рядом с, в частности, и Коби Брайантом, был Виталий Потапенко.