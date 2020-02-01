НБА. 13 очков Михайлюка не помогли Детройту в матче против Торонто, Милуоки уступило Денверу

Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:

"Детройт" - "Торонто"

92 - 105 (20-30; 27-30; 22-18; 23-27)

Украинский защитник "Пистонс" Святослав Михайлюк вышел в старте. Отыграв на площадке 26 минут, он записал в свой актив 13 очков. За отведенное время он совершил две результативные передачи на четыре подбора. Этот матч стал для украинца 42-м в сезоне. Его средний показатель за игру 8,7 очка.

"Бруклин" - "Чикаго"

133 - 118 (35-23; 38-34; 30-39; 30-22)

"Хьюстон" - "Даллас"

128 - 121 (35-28; 30-32; 36-25; 27-36)

"Нью-Орлеан" - "Мемфис"

139 - 111 (31-22; 35-37; 44-27; 29-25)

"Милуоки" - "Денвер"

115 - 127 (43-35; 24-25; 24-40; 24-27)

"Финикс" - "Оклахома-Сити"

107 - 111 (27-25; 25-28; 29-26; 26-32)

"Лейкерс" - "Портленд"

119 - 127 (36-38; 26-22; 34-43; 23-24)