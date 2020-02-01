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Лейкерс трогательно почтили память Коби Брайанта перед матчем против Портленда. Видео

Баскетбол
(2 голосов)

Дань уважения родной команды

Лейкерс трогательно почтили память Коби Брайанта перед матчем против Портленда. Видео
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"Лейкерс" перед матчем очередного тура НБА против "Портленда" красиво и трогательно почтили память легенды клуба Коби Брайанта, который 26 января погиб в авиакрушении.

Перед началом матча известный американский R&B музыкант Usher исполнил хит "Amazing Grace".

Далее церемонию продолжила скрипка, под которую на экранах все зрители наблюдали лучшие моменты карьеры и жизни великого баскетболиста.

Слово взял и Леброн Джеймс.

Напомним, что вместе с известным баскетболистом погибла и его дочь.

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В статье: Коби Брайант Лос-Анджелес Лейкерс
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