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Лейкерс трогательно почтили память Коби Брайанта перед матчем против Портленда. Видео
Дань уважения родной команды
"Лейкерс" перед матчем очередного тура НБА против "Портленда" красиво и трогательно почтили память легенды клуба Коби Брайанта, который 26 января погиб в авиакрушении.
Перед началом матча известный американский R&B музыкант Usher исполнил хит "Amazing Grace".
Далее церемонию продолжила скрипка, под которую на экранах все зрители наблюдали лучшие моменты карьеры и жизни великого баскетболиста.
Слово взял и Леброн Джеймс.
Напомним, что вместе с известным баскетболистом погибла и его дочь.
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