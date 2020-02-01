Лейкерс трогательно почтили память Коби Брайанта перед матчем против Портленда. Видео

"Лейкерс" перед матчем очередного тура НБА против "Портленда" красиво и трогательно почтили память легенды клуба Коби Брайанта, который 26 января погиб в авиакрушении.

Перед началом матча известный американский R&B музыкант Usher исполнил хит "Amazing Grace".

Далее церемонию продолжила скрипка, под которую на экранах все зрители наблюдали лучшие моменты карьеры и жизни великого баскетболиста.

Слово взял и Леброн Джеймс.

Напомним, что вместе с известным баскетболистом погибла и его дочь.