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Святослав Михайлюк: Я буду радоваться и получать удовольствие от пребывания в Чикаго

Баскетбол
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Комментарий украинского баскетболиста

Святослав Михайлюк: Я буду радоваться и получать удовольствие от пребывания в Чикаго
UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник "Детройта" Святослав Михайлюк прокомментировал приглашение сыграть в матче молодых звезд НБА. Его слова приводит пресс-служба клуба:

"Мне нужно просто продолжать играть и сконцентрироваться на следующем матче. Для меня много значит тот факт, что я буду частью Звездного уикенда, буду играть с баскетболистами НБА, которые туда вызваны. Я буду радоваться и получать удовольствие от пребывания в Чикаго, поскольку меня отобрали для участия в этой игре.

Думаю ли я о приглашении на конкурс трехочковых? Нет, об этом я не думаю. Если вызовут, буду участвовать. Если нет, то так тому и быть. За последний месяц я стал играть гораздо увереннее. Если игроку дают много времени, он становится более уверенным в себе. Много минут позволяют тебе приспособиться к атакующей и защитной манере игры в НБА", - сказал Михайлюк.

Напомним, что в очередном туре НБА "Детройт" уступил "Портленду".

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В статье: НБА Святослав Михайлюк
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