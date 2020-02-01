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Матч звезд Суперлиги. Пустозвонов стал лучшим по трьохочоквым, Крутоус победил в конкурсе данков

Баскетбол
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Результаты конкурсов матча звезд

Матч звезд Суперлиги. Пустозвонов стал лучшим по трьохочоквым, Крутоус победил в конкурсе данков
UA-Футбол
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Защитник "Киев-Баскета" Павел Крутоус победил в конкурсе данков в матче всех звезд Суперлиги. В финальных попытках он победил игрока "Николаева" Квентина Петерсона и набрал 76 баллов.

Одноклубник Крутоуса, форвард Максим Пустозвонов стал лучшим в конкурсе трехочковых. По итогам соревнования он набрал 22 очка, обойдя Дениса Лукашова и Брюсса Месси.

Напомним, что ранее украинец Михайлюк был приглашен на матч молодых звезд НБА.

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В статье: Матч звезд Суперлиги Баскетбольная Суперлига Павел Крутоус Максим Пустозвонов
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