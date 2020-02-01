Матч звезд Суперлиги. Пустозвонов стал лучшим по трьохочоквым, Крутоус победил в конкурсе данков

Защитник "Киев-Баскета" Павел Крутоус победил в конкурсе данков в матче всех звезд Суперлиги. В финальных попытках он победил игрока "Николаева" Квентина Петерсона и набрал 76 баллов.

Одноклубник Крутоуса, форвард Максим Пустозвонов стал лучшим в конкурсе трехочковых. По итогам соревнования он набрал 22 очка, обойдя Дениса Лукашова и Брюсса Месси.

Напомним, что ранее украинец Михайлюк был приглашен на матч молодых звезд НБА.