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Легион победил Украину в матче всех звезд Суперлиги
Украинцы уступили сборной команде иностранцев
В матче Всех звезд украинской баскетбольной Суперлиги, который состоялся в столичном Дворце спорта команда "Легиона" победила сборную звезд Украины со счетом 126 - 119.
"Звезды Легиона": Дугат (14), К. Питерсон (16), К. Хилл (8), Хаджифейзович (8), Р. Браун (4) - старт; Месси (16), Д. Райт (16), Салливан (14), Майерс (2), Д. Террелл (8), Делван Грэм (10), Б. Рэндольф (10).
"Звезды Украины": Марченко (2), Луценко (5), Войналович (10), Онуфриев (4), Конате (14) - старт; Близнюк (11), Лукашов (6), Пустозвонов (22), Корниенко (14), Петров (9), Мироненко (8), Фесенко (14).
Напомним, что в конкурсе трех очковых победил Максим Пустозвонов, а в соревнованиях данков лучшим оказался Павел Крутоус.