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НБА. Лейкерс побеждают Сакраменто, Голден-Стейт разбирается с Квивлендом
Результаты тура НБА
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:
"Клипперс" - "Миннесота"
118 - 106 (40-32; 22-23; 36-31; 20-20)
"Индиана" - "Нью-Йорк"
85 - 92 (11-24; 25-26; 32-22; 14-20)
"Орландо" - "Майами"
89 - 102 (25-28; 24-29; 18-19; 22-26)
"Вашингтон" - "Бруклин"
113 - 107 (27-36; 32-25; 22-23; 32-23)
"Квивленд" - "Голден-Стейт"
112 - 131 (32-31; 27-30; 19-44; 34-26)
"Бостон" - "Филадельфия"
116 - 95 (32-19; 27-32; 27-16; 30-28)
"Даллас" - "Атланта"
123 - 100 (36-26; 26-23; 35-23; 26-28)
"Сан-Антонио" - "Шарлотт"
114 - 90 (30-28; 20-35; 29-11; 35-16)
"Сакраменто" - "Лейкерс"
113 - 129 (22-44; 42-37; 25-23; 24-25)
"Портленд" - "Юта"
124 - 107 (33-34; 30-19; 31-30; 30-24)