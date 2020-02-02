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НБА. Лейкерс побеждают Сакраменто, Голден-Стейт разбирается с Квивлендом

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Лейкерс побеждают Сакраменто, Голден-Стейт разбирается с Квивлендом
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:

"Клипперс" - "Миннесота"

118 - 106 (40-32; 22-23; 36-31; 20-20)

"Индиана" - "Нью-Йорк"

85 - 92 (11-24; 25-26; 32-22; 14-20)

"Орландо" - "Майами"

89 - 102 (25-28; 24-29; 18-19; 22-26)

"Вашингтон" - "Бруклин"

113 - 107 (27-36; 32-25; 22-23; 32-23)

"Квивленд" - "Голден-Стейт"

112 - 131 (32-31; 27-30; 19-44; 34-26)

"Бостон" - "Филадельфия"

116 - 95 (32-19; ​​27-32; 27-16; 30-28)

"Даллас" - "Атланта"

123 - 100 (36-26; 26-23; 35-23; 26-28)

"Сан-Антонио" - "Шарлотт"

114 - 90 (30-28; 20-35; 29-11; 35-16)

"Сакраменто" - "Лейкерс"

113 - 129 (22-44; 42-37; 25-23; 24-25)

"Портленд" - "Юта"

124 - 107 (33-34; 30-19; 31-30; 30-24)

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В статье: НБА
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