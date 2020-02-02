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Во время матча Всех звезд Суперлиги почтили память Коби Брайанта. Видео
Дань памяти легенде спорта
Во время матча Всех звезд Суперлиги игроки и зрители почтили память легенды мирового баскетбола Коби Брайанта, который 26 января погиб в крушения в США.
Вчера перед матчем против "Портленда" игроки "Лейкерс" так же почтили память своего игрока.
Напомним, что в матче Всех звезд команда "Легиона" победила "Украину".
Отметим, что в конкурсе трех очковых победил Максим Пустозвонов, а в соревновании данков лучшим стал Павел Крутоус.
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