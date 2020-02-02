Во время матча Всех звезд Суперлиги почтили память Коби Брайанта. Видео

Во время матча Всех звезд Суперлиги игроки и зрители почтили память легенды мирового баскетбола Коби Брайанта, который 26 января погиб в крушения в США.

Вчера перед матчем против "Портленда" игроки "Лейкерс" так же почтили память своего игрока.

Напомним, что в матче Всех звезд команда "Легиона" победила "Украину".

Отметим, что в конкурсе трех очковых победил Максим Пустозвонов, а в соревновании данков лучшим стал Павел Крутоус.