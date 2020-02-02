  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Во время матча Всех звезд Суперлиги почтили память Коби Брайанта. Видео
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Во время матча Всех звезд Суперлиги почтили память Коби Брайанта. Видео

Баскетбол
(1 голосов)

Дань памяти легенде спорта

Во время матча Всех звезд Суперлиги почтили память Коби Брайанта. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Во время матча Всех звезд Суперлиги игроки и зрители почтили память легенды мирового баскетбола Коби Брайанта, который 26 января погиб в крушения в США.

Вчера перед матчем против "Портленда" игроки "Лейкерс" так же почтили память своего игрока.

Напомним, что в матче Всех звезд команда "Легиона" победила "Украину".

Отметим, что в конкурсе трех очковых победил Максим Пустозвонов, а в соревновании данков лучшим стал Павел Крутоус.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Коби Брайант Матч всех звезд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...