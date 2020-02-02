Тренер Детройта: Михайлюк на пути к тому, чтобы стать ключевым игроком команды

Тренер клуба "Детройт Пистонс" Дуэйн Кейси рассказал о своем впечатление от игры украинской атакующего защитника Святослава Михайлюка. Его слова цитирует сайт команды:

"Михайлюк на пути к тому, чтобы стать одной из ключевых фигур нашей команды в качестве шутера и игрока, который умеет создавать моменты после дриблинга. Когда Люк Кеннард выбыл из-за травмы, Михайлюк доказал, что может разыгрывать мяч, разыгрывать пик-н-роллы. Святослав впитывает все, как губка. На него можно положиться, его можно тренировать и обучать.

Я бы сказал, что он, вероятно, стал увереннее в своей игре. Если вы много играете и настроены на игру, то почувствуете ритм. Вам станет проще двигаться вперед. Я имею в виду сейчас молодежь.

Соперники скорее пытаются его закрыть. Они активно защищаются против Святослава, так что я считаю, что Михайлюк сделал достойную работу по сопротивлению обороне. Особенно интересны пик-н-роллы. Но главное, что соперники с уважением относятся к Михайлюку на трехочковой дуге и соответствующим образом пытаются закрыть его. Его производительность на периметре уже ни для кого не сюрприз.

Михайлюк изучает игру. Его будущее будет светлым, если он продолжит работать. Я взволнован и счастлив наблюдать за этим. Я не полагал, что это произойдет так быстро, но это приятно видеть", - сказал Кейси.

Напомним, что Святослав Михайлюк получил приглашение принять участие в матче молодых звезд НБА.