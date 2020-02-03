Баскетбол
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Ярко и зрелищно. Как прошел конкурс данков в Матче звезд Суперлиги. ВИДЕО
Эффектное шоу в столичном Дворце спорта.
Победу в самом зрелищном конкурсе Матча всех звезд в финале оспаривали Павел Крутоус из Киев-Баскета и американский легионер МБК Николаева Квентин Петерсон. Судьи отдали предпочтение защитнику сборной Украины.
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