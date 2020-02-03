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Ярко и зрелищно. Как прошел конкурс данков в Матче звезд Суперлиги. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Эффектное шоу в столичном Дворце спорта.

Ярко и зрелищно. Как прошел конкурс данков в Матче звезд Суперлиги. ВИДЕО
Новина українською

Победу в самом зрелищном конкурсе Матча всех звезд в финале оспаривали Павел Крутоус из Киев-Баскета и американский легионер МБК Николаева Квентин Петерсон. Судьи отдали предпочтение защитнику сборной Украины.

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В статье: Баскетбольная Суперлига Павел Крутоус Матч всех звезд
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