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Лиллард установил рекорд в НБА

Баскетбол
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Лиллард установил рекорд в НБА
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Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмьен Лиллард 2 февраля 2020 года помог команде победить в матче регулярного чемпионата с "Ютой Джаз", собрав дабл-дабл из 51 очка и 12 передач. Лиллард стал первым игроком в истории НБА, кто шесть матчей подряд набирает более 45 очков и отдаёт более 10 результативных передач за игру.

Лиллард, шестой номер драфта НБА 2012 года, проводит восьмой сезон в составе "Портленда". В сезоне-2019/2020 "Трэйл Блэйзерс" провёл 49 матчей в регулярном чемпионате, одержав 22 победы и потерпев 27 поражений. Клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

В последних шести встречах "Портленд" выиграл пять раз.

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В статье: Портленд Трэйл Блэйзерс Дамьен Лиллард
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