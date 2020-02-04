Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Майами разбил Филадельфию, Клипперс дожали Сан-Антонио
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из 10 матчей.
Вашингтон – Голден Стэйт 117:125 (36:40, 27:32, 23:27, 31:26)
Вашингтон: Бил (43 + 6 передач), Бертанс (19), Хачимура (11 + 8 подборов).
Голден Стэйт: Беркс (30), Робинсон (22 + 7 передач), Ли (19 + 6 передач).
Индиана – Даллас 103:112 (22:25, 33:28, 22:29, 26:30)
Индиана: Сабонис (26 + 12 подборов + 9 передач), Брогдон (14), Лэмб (11).
Даллас: Порзингис (38 + 12 подборов), Хардуэй (25), Финни-Смит (15 + 11 подборов).
Кливленд – Нью-Йорк 134:139 OT (37:33, 25:30, 38:32, 27:32, 7:12)
Кливленд: Лав (33 + 13 подборов + 6 передач), Секстон (29 + 7 передач), Нэнс (18 + 8 подборов + 6 передач).
Нью-Йорк: Моррис (26), Рэндл (20 + 8 подборов), Пэйтон (17 + 11 подборов + 15 передач).
Шарлотт – Орландо 100:112 (24:25, 30:31, 23:29, 23:27)
Шарлотт: Розир (18), Зеллер (17 + 7 подборов), Бриджес (16 + 8 подборов).
Орландо: Вучевич (22 + 7 подборов), Фурнье (17), Гордон (16 + 12 подборов).
Майами – Филадельфия 137:106 (30:26, 26:26, 41:25, 40:29)
Майами: Батлер (38 + 7 подборов), Драгич (24 + 6 передач), Робинсон (19).
Филадельфия: Эмбиид (29 + 12 подборов), Скотт (17), Симмонс (16 + 8 подборов + 7 передач).
Бруклин – Финикс 119:97 (35:31, 20:21, 35:21, 29:24)
Бруклин: Леверт (29 + 7 передач), Харрис (16), Принс (15), Динвидди (14).
Финикс: Эйтон (25 + 17 подборов), Убре (21), Бриджес (12).
Атланта – Бостон 115:123 (34:28, 28:32, 22:35, 31:28)
Атланта: Янг (34 + 7 передач), Хертер (23), Коллинз (22 + 11 подборов).
Бостон: Тейтум (28 + 7 подборов), Хэйворд (24 + 7 подборов + 6 передач), Браун (21).
Алексей Лень не выходил на площадку в связи с травмой бедра.
Мемфис – Детройт 96:82 (36:32, 17:21, 19:10, 24:19)
Мемфис: Валанчюнас (26 + 17 подборов), Брукс (15), Джарен Джексон (14).
Детройт: Драммонд (25 + 18 подборов), Гэллоуэй (17), Браун (12 + 7 подборов).
Святослав Михайлюк пропустил матч из-за травмы бедра.
Сакраменто – Миннесота 113:109 (29:20, 36:30, 28:34, 20:25)
Сакраменто: Фокс (31), Богданович (23), Хилд (16).
Миннесота: Таунс (22 + 10 подборов + 6 передач), Напьер (17 + 7 передач), Ковингтон (15 + 8 подборов).
Клипперс – Сан-Антонио 108:105 (29:39, 25:24, 31:19, 23:23)
Клипперс: Леонард (22 + 7 передач), Джордж (19 + 12 подборов + 8 передач), Харрелл (14).
Сан-Антонио: Олдридж (27 + 9 подборов), ДеРозан (26), Миллс (18).