Клубы НБА заинтересованы в обмене Михайлюка

Как сообщает инсайдер ESPN Зак Лоу, несколько клубов лиги заинтересованы в обмене Михайлюка. Подробности не уточняются.

Лоу отмечает, что Детройту стоит сохранить Святослава, учитывая его скромный контракт и заметный прогресс за последние месяцы.

По действующему контракту с Детройтом Михайлюк летом может стать свободным агентом, если Пистонс не активируют опцию команды на 1,66 миллиона долларов.

Михайлюк присоединился к Детройту в феврале прошлого года после обмена из Лейкерс. С тех пор украинец отыграл 49 матчей, набирая в среднем за игру по 8,5 очка, 1,3 подбора и 1,6 передачи с 42-процентной точности в трехочковых бросках.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Детройт готов обменять конкурента Михайлюка.