Украинский данкер присоединился к культовой шоу-команде

Знаменитая на весь баскетбольный мир шоу-команда Harlem Globetrotters на официальном уровне объявила о подписании контракта с Кривенко, который стал первым украинцем в истории этого коллектива.

???? BREAKING NEWS ????

We’ve signed the first-ever player from Ukraine! Smoove Kryvenko, a 6’2 guard and one of the world’s greatest dunkers, joins our two other international rookies: Lucky Jiang from China and Dazzle Kidon from Poland! ???? #HarlemGlobetrotters #PushingTheLimits pic.twitter.com/F2lbgyUntp — Harlem Globetrotters (@Globies) January 28, 2020

"Smoove – действительно захватывающий игрок, который покорил болельщиков своими способностями и зрелищностью.

Мы рады добавить в состав еще одного замечательного международного игрока, и мы думаем, что наши фанаты будут еще более взволнованы, как только они получат возможность увидеть его игру", - говорит главный тренер Harlem Globetrotters Луис Данбар.

Историю перехода в Harlem Globetrotters Кривенко рассказал на своем канале в YouTube.