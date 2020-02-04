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Украинский данкер присоединился к культовой шоу-команде

Баскетбол
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Дмитрий Кривенко (Smoove) сделал большой шаг в своей карьере.

Украинский данкер присоединился к культовой шоу-команде
Новина українською

Знаменитая на весь баскетбольный мир шоу-команда Harlem Globetrotters на официальном уровне объявила о подписании контракта с Кривенко, который стал первым украинцем в истории этого коллектива.

"Smoove – действительно захватывающий игрок, который покорил болельщиков своими способностями и зрелищностью.

Мы рады добавить в состав еще одного замечательного международного игрока, и мы думаем, что наши фанаты будут еще более взволнованы, как только они получат возможность увидеть его игру", - говорит главный тренер Harlem Globetrotters Луис Данбар.

Историю перехода в Harlem Globetrotters Кривенко рассказал на своем канале в YouTube.

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В статье: баскетбол
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