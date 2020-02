Украинский данкер присоединился к культовой шоу-команде

Знаменитая на весь баскетбольный мир шоу-команда Harlem Globetrotters на официальном уровне объявила о подписании контракта с Кривенко, который стал первым украинцем в истории этого коллектива.

???? BREAKING NEWS ????

We’ve signed the first-ever player from Ukraine! Smoove Kryvenko, a 6’2 guard and one of the world’s greatest dunkers, joins our two other international rookies: Lucky Jiang from China and Dazzle Kidon from Poland! ???? #HarlemGlobetrotters #PushingTheLimits pic.twitter.com/F2lbgyUntp