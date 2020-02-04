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Как играл Брайант против других звезд НБА. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Легенде Лейкерс было все равно, кто против него защищается.

Как играл Брайант против других звезд НБА. ВИДЕО
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Коби Брайант 26 января трагически умер в авиакатастрофе. Вместе с 5-кратным чемпионом НБА погибла его 13-летняя дочь и еще семь человек.

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В статье: Коби Брайант НБА
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