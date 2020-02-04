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Как играл Брайант против других звезд НБА. ВИДЕО
Легенде Лейкерс было все равно, кто против него защищается.
Коби Брайант 26 января трагически умер в авиакатастрофе. Вместе с 5-кратным чемпионом НБА погибла его 13-летняя дочь и еще семь человек.
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