Президент Нью-Йорк Никс отправлен в отставку

Президент клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Нью-Йорк Никс" Стив Миллс отправлен в отставку, сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в "Твиттере".

По информации Чарании, генеральный менеджер клуба Скотт Перри возьмет на себя обязанности Миллса.

Перри подписал пятилетний контракт с "Нью-Йорк Никс", став новым генеральным менеджером команды, в 2017 году.

В настоящий момент "Никс" занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции После 51 матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации баскетболисты "Нью-Йорка" одержали 15 побед и потерпели 36 поражений. В последнем матче "Никс" на выезде встречались с "Кливленд Кавальерс" и одержали победу в овертайме со счётом 139:134.