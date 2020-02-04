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Президент Нью-Йорк Никс отправлен в отставку

Баскетбол
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Он работал с клубом с 2017 года

Президент Нью-Йорк Никс отправлен в отставку
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Президент клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Нью-Йорк Никс" Стив Миллс отправлен в отставку, сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в "Твиттере".

По информации Чарании, генеральный менеджер клуба Скотт Перри возьмет на себя обязанности Миллса.

Перри подписал пятилетний контракт с "Нью-Йорк Никс", став новым генеральным менеджером команды, в 2017 году.

В настоящий момент "Никс" занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции После 51 матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации баскетболисты "Нью-Йорка" одержали 15 побед и потерпели 36 поражений. В последнем матче "Никс" на выезде встречались с "Кливленд Кавальерс" и одержали победу в овертайме со счётом 139:134.

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В статье: Нью-Йорк Никс Стив Миллс
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