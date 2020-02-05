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НБА. Лейкерс обыграли Сан-Антонио, победы Милуоки и Хьюстона

Баскетбол
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Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из четырех матчей.

НБА. Лейкерс обыграли Сан-Антонио, победы Милуоки и Хьюстона
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Нью-Орлеан – Милуоки 108:120 (33:26, 28:32, 24:42, 23:20)

Нью-Орлеан: Ингрэм (32 + 7 подборов), Уильямсон (20 + 7 подборов), Редик (13).

Милуоки: Адетокумбо (34 + 17 подборов + 6 передач), Миддлтон (20 + 8 подборов + 8 передач), Мэттьюз (17).

Хьюстон – Шарлотт 125:110 (22:34, 40:29, 30:25, 33:22)

Хьюстон: Харден (40 + 9 подборов + 12 передач), Хауз (22 + 9 подборов), Гордон (16).

Шарлотт: Розир (20), Бриджес (20 + 15 подборов), Монк (19).

Денвер – Портленд 127:99 (37:28, 27:10, 36:36, 27:25)

Денвер: Йокич (29 + 13 подборов + 9 передач), Мюррэй (20 + 6 передач), Грант (17).

Портленд: Лиллард (21 + 9 передач), Макколлум (20), Трент (11).

Лейкерс – Сан-Антонио 129:102 (21:19, 30:22, 36:33, 42:28)

Лейкерс: Джеймс (36 + 7 подборов + 9 передач), Дэвис (18), Кузьма (18 + 12 подборов).

Сан-Антонио: ДеРозан (28 + 9 подборов + 7 передач), Форбс (13), Мюррей (12).

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В статье: НБА Сан-Антонио Сперс Лос-Анджелес Лейкерс
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