Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Лейкерс обыграли Сан-Антонио, победы Милуоки и Хьюстона
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из четырех матчей.
Нью-Орлеан – Милуоки 108:120 (33:26, 28:32, 24:42, 23:20)
Нью-Орлеан: Ингрэм (32 + 7 подборов), Уильямсон (20 + 7 подборов), Редик (13).
Милуоки: Адетокумбо (34 + 17 подборов + 6 передач), Миддлтон (20 + 8 подборов + 8 передач), Мэттьюз (17).
Хьюстон – Шарлотт 125:110 (22:34, 40:29, 30:25, 33:22)
Хьюстон: Харден (40 + 9 подборов + 12 передач), Хауз (22 + 9 подборов), Гордон (16).
Шарлотт: Розир (20), Бриджес (20 + 15 подборов), Монк (19).
Денвер – Портленд 127:99 (37:28, 27:10, 36:36, 27:25)
Денвер: Йокич (29 + 13 подборов + 9 передач), Мюррэй (20 + 6 передач), Грант (17).
Портленд: Лиллард (21 + 9 передач), Макколлум (20), Трент (11).
Лейкерс – Сан-Антонио 129:102 (21:19, 30:22, 36:33, 42:28)
Лейкерс: Джеймс (36 + 7 подборов + 9 передач), Дэвис (18), Кузьма (18 + 12 подборов).
Сан-Антонио: ДеРозан (28 + 9 подборов + 7 передач), Форбс (13), Мюррей (12).