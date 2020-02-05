Лень – все? Атланта выменяла у Хьюстона звездного центрового

Атланта согласовала с Хьюстоном, Денвером и Миннесотой четырехсторонний обмен, в результате которого к Трэю Янгу и компании присоединился швейцарский центровой Клинт Капела.

Капела на протяжении трех последних сезонов в среднем за игру собирает па дабл-даблу и забивает свыше 60% бросков с игры. В текущем сезоне швейцарец занимает четвертое место в НБА по количеству собранных подборов – 13,8 за игру.

Действующий контракт Капелы с Атлантой рассчитан до сезона 2022-2023. Всего по пятилетнему договору, подписанному в июле 2018 года, Клинт заработает 90 миллионов долларов.

Отметим, что обмен Капелы минимизирует шансы Леня остаться в Атланте на следующий сезоне. Не исключено, что Хоукс попытаются обменять украинца до дедлайна.

Алексей Лень в своем втором сезоне в Атланте в среднем за игру набирает по 8,7 очка и 5,8 подбора. Из-за травм украинец в 2020 году провел только 8 матчей.