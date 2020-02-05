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ЛеБрон за 3 минуты забросил 5 трехочковых подряд. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс выдал невероятный отрезок в матче с Сан-Антонио (129:102).

ЛеБрон за 3 минуты забросил 5 трехочковых подряд. ВИДЕО
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ЛеБрон Джеймс завершил игру с 36 очками (12 из 20 с игры, 6 из 9 трехочковых, 6 из 9 с линии штрафных).

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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