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Барселона не отпустила украинца Пустового в аренду

Баскетбол
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Центровой сборной Украины Артем Пустовой мог сменить клуб.

Барселона не отпустила украинца Пустового в аренду
Новина українською

Согласно информации испанского издания Mundo Deportivo, к Барселоне с предложением по аренде Пустового обращалась Сарагоса, но каталонцы отказались отпускать 27-летнего центрового.

Пустовой в сезоне 2019-2020 провел только три матча. В среднем за игру бывший игрок Химика набирает по 6,3 очка.

За два сезона в Евролиге Барселона задействовала Пустового только в 10 матчей. В главном клубном турнире континента украинец в среднем набирает по 3,4 очка и 1,6 подбора.

Действующий контракт Артема Пустового с Барселоной рассчитан до лета 2021 года.

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В статье: Артем Пустовой БК Барселона
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