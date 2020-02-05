Барселона не отпустила украинца Пустового в аренду

Согласно информации испанского издания Mundo Deportivo, к Барселоне с предложением по аренде Пустового обращалась Сарагоса, но каталонцы отказались отпускать 27-летнего центрового.

Пустовой в сезоне 2019-2020 провел только три матча. В среднем за игру бывший игрок Химика набирает по 6,3 очка.

За два сезона в Евролиге Барселона задействовала Пустового только в 10 матчей. В главном клубном турнире континента украинец в среднем набирает по 3,4 очка и 1,6 подбора.

Действующий контракт Артема Пустового с Барселоной рассчитан до лета 2021 года.