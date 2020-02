Адетокумбо повторил невероятный рекорд ЛеБрона

НБА по итогам января признала греческого форварда Милуоки лучшим игроком Восточной конференции.

Таким образом, Адетокумбо стал вторым баскетболистом в истории, который пять раз подряд ставал лучшим игроком месяца. Подобная серия есть в послужном списке только у ЛеБрона Джеймса, признанного лучшим игроком января на Западе.

The Kia NBA Players of the Month for January! #KiaPOTM



East: @Giannis_An34 (@Bucks)

West: @KingJames (@Lakers) pic.twitter.com/8RQQNtbhS9