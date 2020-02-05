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Адетокумбо повторил невероятный рекорд ЛеБрона
Яннис Адетокумбо отметился очередным достижением.
НБА по итогам января признала греческого форварда Милуоки лучшим игроком Восточной конференции.
Таким образом, Адетокумбо стал вторым баскетболистом в истории, который пять раз подряд ставал лучшим игроком месяца. Подобная серия есть в послужном списке только у ЛеБрона Джеймса, признанного лучшим игроком января на Западе.
The Kia NBA Players of the Month for January! #KiaPOTM— NBA (@NBA) February 4, 2020
East: @Giannis_An34 (@Bucks)
West: @KingJames (@Lakers) pic.twitter.com/8RQQNtbhS9
Адетокумбо в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 30,1 очка, 13,2 подбора и 5,8 передачи, а Милуоки с показателем 43-7 возглавляет рейтинг лучших клубов лиги.