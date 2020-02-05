Адетокумбо повторил невероятный рекорд ЛеБрона

НБА по итогам января признала греческого форварда Милуоки лучшим игроком Восточной конференции.

Таким образом, Адетокумбо стал вторым баскетболистом в истории, который пять раз подряд ставал лучшим игроком месяца. Подобная серия есть в послужном списке только у ЛеБрона Джеймса, признанного лучшим игроком января на Западе.

Адетокумбо в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 30,1 очка, 13,2 подбора и 5,8 передачи, а Милуоки с показателем 43-7 возглавляет рейтинг лучших клубов лиги.