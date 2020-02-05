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Адетокумбо повторил невероятный рекорд ЛеБрона

Баскетбол
(1 голосов)

Яннис Адетокумбо отметился очередным достижением.

Адетокумбо повторил невероятный рекорд ЛеБрона
Новина українською

НБА по итогам января признала греческого форварда Милуоки лучшим игроком Восточной конференции.

Таким образом, Адетокумбо стал вторым баскетболистом в истории, который пять раз подряд ставал лучшим игроком месяца. Подобная серия есть в послужном списке только у ЛеБрона Джеймса, признанного лучшим игроком января на Западе.

Адетокумбо в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 30,1 очка, 13,2 подбора и 5,8 передачи, а Милуоки с показателем 43-7 возглавляет рейтинг лучших клубов лиги.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Яннис Адетокумбо
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