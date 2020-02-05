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Как Брайант феерил на Олимпийских играх. ВИДЕО

Баскетбол
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Легенда американского баскетбола Коби Брайант многого достиг на международной арене.

Как Брайант феерил на Олимпийских играх. ВИДЕО
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Брайант в составе сборной США дважды выигрывал Олимпийские игры – в 2008 году в Пекине и в 2012 в Лондоне.

Коби Брайант 26 января разбился в авиакатастрофе. Вместе с пятикратным чемпионом НБА на вертолете находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.

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В статье: Коби Брайант НБА олимпийская сборная США
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