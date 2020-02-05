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Киев-Баскет уступил Вентспилсу, но вышел в плей-офф

Баскетбол
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В 1/4 наша команда сыграет с Каршиякы

Киев-Баскет уступил Вентспилсу, но вышел в плей-офф
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Киев-Баскет принимал Вентспилс в решающем матче 6-го тура второго раунда Кубка Европы ФИБА.

Киев-Баскет проиграл первую четверть, отпустив соперника вперед. Но уже во второй киевляне сумели изменить ход игры. Хозяева добавили энергии на обеих половинах площадки, отлично отработали в защите и, как результат, догнали соперника. Первую половину команды завершили с 2 очковым преимуществом гостей.

После большого перерыва снова латыши сумели вернуть себе уверенность за счет защиты. Во второй части матча гости провоцировали в Киев-Баскета тяжелые атаки.

Команды входили в заключительную минуту при "+10" для гостей. Более результативная игра соперника и в быстром отрыве стала проблемой для Киев-Баскета, который потерпел поражение со счетом 80:88.

Таким образом, Киев-Баскет с 4 победами в 6 матчах занял второе место в группе "К" и в первом раунде плей-офф - 1/4 финала - сыграет против турецкой Каршиякы, которая выиграла все 6 матчей второго раунда. Первый матч против турков команда Айнарса Багатскиса сыграет дома.

Кубок Европы FIBA. Второй раунд, 6-й тур

Киев, Дворец спорта

Киев-Баскет - Вентспилс 80:88 (15:23, 24:18, 15:20, 26:27)

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В статье: БК Киев-Баскет
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