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Химик на выезде разгромил Запорожье

Баскетбол
(1 голосов)

Гости были явно сильнее

Химик на выезде разгромил Запорожье
Новина українською

Запорожье уступило дома Химику в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч - 64:85.

Хозяева с первых секунд попытались ошеломить действующего чемпиона, однако этого не произошло. Южненцы быстро нивелировали рывок запорожцев 5:0. А потом серия 17:0 от гостей позволила им оторваться на 14 очков.

До перерыва Химик преимущества не отдавал. Первую половину чемпион завершил с 12-очковым запасом.

Гости больше и метко атаковали кольцо, меньше теряли и больше перехватывали.

После перерыва три подряд результативные атаки Рэндольфа позволили хозяевам вдвое сократить отставание. Однако решающего перелома в ходе борьбы взрыв активности от легионера запорожцев не внес. На заключительную 10-минутку Химик удержал 8 очков преимущества.

Уже по ходу четвертой четверти гости уверенно пошли вперед, окончательно лишив хозяев шансов на спасение.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ
Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат

Запорожье - Химик (Южный) - 64:85 (17:29, 18:18, 14:10, 15:28)

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В статье: БК Запорожье БК Химик (Южный)
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