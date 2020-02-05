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Фьюри: Я воспринимаю ничью как поражение

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(2 голосов)

Тайсон серьезно настроен на реванш

Фьюри: Я воспринимаю ничью как поражение
Новина українською

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал предстоящий реванш с Деонтеем Уайлдером.

"Зачем повторяться? Это разве сработало в первом поединке с Уайлдером?

Я воспринимаю ничью как поражение. Уайлдеру стоит думать так же. Я не буду рад поражению по решению судей. Победа или ничего. Пусть меня унесут с ринга после попытки победить.

Все будет честно, ведь я буду знать, что отдал все, чтобы нокаутировать Уайлдера. Это лучше, чем проиграть по очкам. Именно этим я отличаюсь от других, это делает меня боксером иной породы", – сказал Фьюри.

Напомним, что реванш Уайлдер – Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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