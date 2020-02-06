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НБА. Клипперс разобрались с Майами, победы Торонто и Денвера
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из девяти матчей.
Детройт – Финикс 116:108 (38:31, 26:30, 25:25, 27:22)
Детройт: Драммонд (31 + 19 подборов), Джексон (25 + 9 передач), Вуд (21 + 8 подборов).
Финикс: Убре (30), Эйтон (26 + 12 подборов), Букер (22 + 7 передач).
Бостон – Орландо 116:100 (32:24, 25:32, 30:24, 29:20)
Бостон: Тейтум (33 + 8 подборов), Хэйворд (23 + 7 подборов + 7 передач), Браун (18).
Орландо: Фурнье (26), Гордон (23 + 10 подборов), Росс (18).
Торонто – Индиана 119:118 (30:20, 18:43, 34:23, 37:32)
Торонто: Лаури (32 + 8 подборов + 10 передач), Ибака (30 + 7 подборов), Сиакам (25 + 9 подборов).
Индиана: Брогдон (24 + 6 передач), Холидэй (22), Макдермотт (19).
Бруклин – Голден Стэйт 129:88 (40:25, 28:22, 27:17, 34:24)
Бруклин: Леверт (23 + 8 передач), Харрис (17 + 9 подборов), Темпл (16).
Голден Стэйт: Расселл (17), Пул (16), Паскалл (15).
Оклахома – Кливленд 109:103 (29:28, 32:25, 23:28, 25:22)
Оклахома: Шредер (30 + 6 передач), Гилджес-Александер (23 + 10 подборов), Галлинари (15).
Кливленд: Секстон (23), Лав (20 + 7 подборов), Нэнс (14 + 10 подборов).
Миннесота – Атланта 120:127 (24:36, 32:28, 21:32, 43:31)
Миннесота: Уиггинс (25 + 7 подборов), Окоги (23), Таунс (21 + 11 подборов).
Атланта: Янг (38 + 11 передач), Коллинз (27 + 12 подборов), Джонс (14 + 8 подборов).
Даллас – Мемфис 107:121 (32:31, 24:28, 22:41, 29:21)
Даллас: Порзингис (32 + 12 подборов), Брансон (20 + 6 передач), Хардавай (14).
Мемфис: Морант (21), Джарен Джексон (19), Джонс (19).
Юта – Денвер 95:98 (32:25, 25:24, 18:23, 20:26)
Юта: Конли (21 + 8 подборов), Митчелл (18 + 8 подборов), Богданович (16).
Денвер: Мюррэй (31), Йокич (30 + 21 подбор + 10 передач), Моррис (15).
Клипперс – Майами 128:111 (25:23, 30:35, 37:22, 36:31)
Клипперс: Джордж (23 + 10 передач), Шэмет (23 + 6 передач), Леонард (14 + 7 подборов + 9 передач).
Майами: Джонс (25 + 9 подборов), Адебайо (22 + 11 подборов + 6 передач), Нанн (13 + 6 передач).