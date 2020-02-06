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Болельщик Клипперс сорвал куш броском с центра площадки. ВИДЕО
Идеальное попадание и хороший выигрыш.
В НБА регулярно разыгрывают большие деньги за попадание из центра площадки. Парень по имени Джо стал очередным счастливчиком – точный бросок сделал его богаче на 10 тысяч долларов.
В социальных сетях уже призывают кризисный Нью-Йорк подписать этого снайпера. Кажется, Джо будет лучшим игроком в Никс.
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