Болельщик Клипперс сорвал куш броском с центра площадки. ВИДЕО

В НБА регулярно разыгрывают большие деньги за попадание из центра площадки. Парень по имени Джо стал очередным счастливчиком – точный бросок сделал его богаче на 10 тысяч долларов.

В социальных сетях уже призывают кризисный Нью-Йорк подписать этого снайпера. Кажется, Джо будет лучшим игроком в Никс.