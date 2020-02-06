Лень отреагировал на обмен из Атланты

За несколько часов до дедлайна на обмены Атланта договорились с Сакраменто о сделке, в результате которой Алексей Лень покинул Хоукс и отправился в Калифорнию.

"Спасибо тебе, Атланта", - написал Лень на своей странице в Instagram.

За два неполных сезона в Атланте Лень отыграл 117 матчей, набирая в среднем за игру по 10,3 очка и 5,6 подбора.

Дебют Алексея Леня в Сакраменто теоретически может состояться в ночь с пятницы на субботу, когда Кингз примут Майами.