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Лень отреагировал на обмен из Атланты

Баскетбол
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Украинец продолжит карьеру в другом клубе.

Лень отреагировал на обмен из Атланты
Новина українською

За несколько часов до дедлайна на обмены Атланта договорились с Сакраменто о сделке, в результате которой Алексей Лень покинул Хоукс и отправился в Калифорнию.

"Спасибо тебе, Атланта", - написал Лень на своей странице в Instagram.

Thank you ATL

Публикация от Alex Len (@alexlen_25)

За два неполных сезона в Атланте Лень отыграл 117 матчей, набирая в среднем за игру по 10,3 очка и 5,6 подбора.

Дебют Алексея Леня в Сакраменто теоретически может состояться в ночь с пятницы на субботу, когда Кингз примут Майами.

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В статье: Алексей Лень НБА Атланта Хоукс
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