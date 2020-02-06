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Лень отреагировал на обмен из Атланты
Украинец продолжит карьеру в другом клубе.
За несколько часов до дедлайна на обмены Атланта договорились с Сакраменто о сделке, в результате которой Алексей Лень покинул Хоукс и отправился в Калифорнию.
"Спасибо тебе, Атланта", - написал Лень на своей странице в Instagram.
За два неполных сезона в Атланте Лень отыграл 117 матчей, набирая в среднем за игру по 10,3 очка и 5,6 подбора.
Дебют Алексея Леня в Сакраменто теоретически может состояться в ночь с пятницы на субботу, когда Кингз примут Майами.
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