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Киев-Баскет получил грозного соперника по плей-офф Кубка Европы ФИБА

Баскетбол
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Вице-чемпионы Суперлиги узнали имя своего следующего оппонента.

Киев-Баскет получил грозного соперника по плей-офф Кубка Европы ФИБА
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Накануне Киев-Баскет в заключительном матче второго группового раунда Кубка Европы ФИБА в домашнем матче проиграл Вентспилсу (80:88) и не смог выйти в плей-офф с первого места.

Таким образом, в четвертьфинале еврокубка подопечные Айнарса Багатскиса сыграют с турецкой Каршиякой, которая в текущем розыгрыше Кубка Европы ФИБА выиграла 11 из 12 матчей.

Каршияка мощно выступает и на внутренней арене. С показателем 15-3 будущий соперник Киев-Баскета в регулярном чемпионате турецкой Суперлиги уступает только Анадолу Эфес.

Матчи 1/4 финала Кубка Европы ФИБА между Киев-Баскетом и Каршиякой состоятся 4 и 11 марта.

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В статье: БК Киев-Баскет Кубок Европы ФИБА
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