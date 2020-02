Торонто побил клубный рекорд по продолжительности победной серии

Последний шаг к рекорду франшизы дался Торонто ценой невероятных усилий. В домашнем матче против Индианы Рэпторс на последних минутах отыграли 11-очковое отставание. Победный бросок за 30 секунд до конца решающей четверти совершил испанец Серж Ибака (119:118).

Рекордную в истории клуба победную серию команда Ника Нерса начала 16 января в выездном матче против Оклахомы. Примечательно, что в каждом матче Рэпторс набирали как минимум по 105 очков, а в 8 играх добирались до рубежа в 115 балов.

???? the BEST PLAY from each of the @Raptors FRANCHISE-RECORD 12-straight wins! #WeTheNorth pic.twitter.com/qXYWQEyeMt