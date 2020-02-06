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Торонто побил клубный рекорд по продолжительности победной серии
Действующие чемпионы НБА находятся на победной волне.
Последний шаг к рекорду франшизы дался Торонто ценой невероятных усилий. В домашнем матче против Индианы Рэпторс на последних минутах отыграли 11-очковое отставание. Победный бросок за 30 секунд до конца решающей четверти совершил испанец Серж Ибака (119:118).
Рекордную в истории клуба победную серию команда Ника Нерса начала 16 января в выездном матче против Оклахомы. Примечательно, что в каждом матче Рэпторс набирали как минимум по 105 очков, а в 8 играх добирались до рубежа в 115 балов.
???? the BEST PLAY from each of the @Raptors FRANCHISE-RECORD 12-straight wins! #WeTheNorth pic.twitter.com/qXYWQEyeMt— NBA (@NBA) February 6, 2020
С показателем 37-14 Торонто занимает второе место в Восточной конференции, уступая только Милуоки (43-7).