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Торонто побил клубный рекорд по продолжительности победной серии

Баскетбол
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Действующие чемпионы НБА находятся на победной волне.

Торонто побил клубный рекорд по продолжительности победной серии
Новина українською

Последний шаг к рекорду франшизы дался Торонто ценой невероятных усилий. В домашнем матче против Индианы Рэпторс на последних минутах отыграли 11-очковое отставание. Победный бросок за 30 секунд до конца решающей четверти совершил испанец Серж Ибака (119:118).

Рекордную в истории клуба победную серию команда Ника Нерса начала 16 января в выездном матче против Оклахомы. Примечательно, что в каждом матче Рэпторс набирали как минимум по 105 очков, а в 8 играх добирались до рубежа в 115 балов.

С показателем 37-14 Торонто занимает второе место в Восточной конференции, уступая только Милуоки (43-7).

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В статье: НБА Торонто Рэпторс
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