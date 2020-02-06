Назван MVP 23-го тура Евролиги

Форвард испанской "Барселоны" Никола Миротич стал самым ценным игроком 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.

В матче с "Валенсией" Никола Миротич забросил 26 очков и сделал 7 подборов. Рейтинг эффективности баскетболиста — 32. Благодаря его усилиям команда из Каталонии одержала победу со счётом 77:76.

После этой этого "Барселона" вышла на второе место в таблице регулярного чемпионата Евролиги.

У Николы Миротича это второе звание MVP в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги.