  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Назван MVP 23-го тура Евролиги
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назван MVP 23-го тура Евролиги

Баскетбол
(1 голосов)

Им стал форвард Барселоны

Назван MVP 23-го тура Евролиги
Новина українською

Форвард испанской "Барселоны" Никола Миротич стал самым ценным игроком 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.

В матче с "Валенсией" Никола Миротич забросил 26 очков и сделал 7 подборов. Рейтинг эффективности баскетболиста — 32. Благодаря его усилиям команда из Каталонии одержала победу со счётом 77:76.

После этой этого "Барселона" вышла на второе место в таблице регулярного чемпионата Евролиги.

У Николы Миротича это второе звание MVP в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евролига БК Барселона Никола Миротич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...