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Назван MVP 23-го тура Евролиги
Им стал форвард Барселоны
Форвард испанской "Барселоны" Никола Миротич стал самым ценным игроком 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.
В матче с "Валенсией" Никола Миротич забросил 26 очков и сделал 7 подборов. Рейтинг эффективности баскетболиста — 32. Благодаря его усилиям команда из Каталонии одержала победу со счётом 77:76.
После этой этого "Барселона" вышла на второе место в таблице регулярного чемпионата Евролиги.
У Николы Миротича это второе звание MVP в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги.