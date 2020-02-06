Леня обменяли в Сакраменто. Что это значит?

До сегодняшнего дня Алексей Лень и Станислав Медведенко оставались единственными украинцами в истории НБА, в карьерах которых не было обменов. Теперь и Лень познал то чувство, с которым сталкивались Святослав Михайлюк, Алексей Печеров, Виталий Потапенко и другие – Алексей пакует чемоданы и переезжает из Атланты в Сакраменто.

Что вообще произошло?

По большому счету, судьба Леня была решена еще в среду, когда Атланта в результате крупнейшего в 21-м веке обмена заполучила швейцарского центрового Клинта Капелу. Стало очевидно, что в этой команде на Алексея больше не рассчитывают.

FULL TRADE DETAILS



Rockets receive: Robert Covington



Hawks receive: Clint Capela and Nene



Wolves receive: Malik Beasley, Juancho Hernangomez, Evan Turner, Atlanta 1st-Round Pick



Nuggets receive: Gerald Green, Keita Bates-Diop, Houston 1st-Round Pick



(Via @wojespn). — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 5, 2020

Сегодня догадки подтвердились. Атланта вместе с Джабари Паркером выставила Леня в Сакраменто, а взамен приобрела своего старого знакомого Дуэйна Дедмона, который всего полгода назад уехал из Джорджии в Калифорнию ради трехлетнего контракта на 41 миллион долларов.

Дедмон открыто не хотел играть в Сакраменто, а потому его обмен был делом времени. Кингз на удивление удачно сработали в этой сделке, расчистив свою платежку для продления контракта с сербом Богданом Богдановичем, которому придется платить не менее 20 миллионов долларов в год.

Sacrameto is trading Dewayne Dedmon to Atlanta for Jabari Parker and Alex Len, sources tell @ZachLowe_NBA and me. Atlanta also gets two second round picks. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020

Как Лень отреагировал на обмен?

"Делайте шаг вперед, улыбайтесь и двигайтесь дальше", - эту цитату Коби Брайанта Лень выложил сразу после того, как стало известно, что Атланта выменяла Капелу.

Обмен не застал украинца врасплох. "У нас есть четыре бигмэна. Вероятно, что-то произойдет сейчас", - говорил Алексей после сделки по швейцарцу.

В последней записи в Instagram в статусе игрока Атланты Лень лаконично поблагодарил франшизу, которая была для него домом последние полтора года.

Куда попал Лень?

Сакраменто с одиозным генеральным менеджером Владе Дивацом считается одной из самых безнадежных франшиз современности. Кингз с 2006 года не могут пробиться в плей-офф, а список их неудач на драфте просто ставит в тупик.

За последние пять лет мимо Сакраменто прошли такие игроки, как Девин Букер, Домантас Сабонис, Зак Лавин, Донован Митчелл, Лука Дончич, Трэй Янг и другие. Маркиз Крисс, Вилли Колли-Стайн, Бен Маклемор и Ник Стаускас уже покинули команду, а ведь на них Кингз в недавнем прошлом потратили высокие лотерейные пики.

Другие решения менеджмента также больше вредят клубу, чем приближают его к конкурентному состоянию. Под руководством Дэйва Йергера Сакраменто в сезоне 2018-2019 выиграл 39 матчей и стал лучшей командой Запада среди тех, которым не нашлось места в плей-офф. Казалось, Кингз находятся на правильном пути, но летом Йергера отправили в отставку, а на его место назначили ничего не показавшего в Лейкерс Люка Уолтона. Сейчас Менто с показателем 19-31 идут лишь 13-ми на Западе и не претендуют на плей-офф.

В общем, Алексею Леню такая атмосфера уже знакома – после пяти сезонов в Финиксе его сложно будет чем-то удивить.

Что по конкурентам?

Летом в Сакраменто на роль стартового центрового приходил Дуэйн Дедмон, но быстро проиграл конкуренцию Ришону Холмсу, который проводит лучший сезон в карьере – 13,1 очка и 8,5 подбора в среднем за игру, 66% реализации с игры. С травмой правого плеча Холмс не играет с 7 января, однако накануне он возобновил тренировки и вскоре должен вернуться в команду.

В клубном лазарете находится и 20-летний Марвин Бэгли, выбранный на драфте 2018 года под вторым пиком. Американец в основном играет на позиции тяжелого форварда, но при необходимости Уолтон выпускает его и на «пятерке». У Бэгли травмирована левая стопа – вне игры он будет еще как минимум две недели.

Второгодка Харри Джайлз очень нестабилен и даже с учетом травм Холмса и Бэгли редко проводит на площадке больше 15 минут. Он слишком сырой, чтобы выиграть конкуренцию у Леня за игровое время.

Принципиальных изменений для Леня не ожидается – как и в Атланте, Алексей будет выходить на площадку со скамейки запасных, подменяя по ситуации Холмса или Бэгли. Украинцу предстоит выполнять роль растягивающего большого для юркого Де’Аарона Фокса, и вряд ли ему потребуется время для адаптации, ведь схожие функции лежали на Лене и в Хоукс.

С учетом контрактных особенностей сейчас Алексея Леня интересует лишь одно – стабильная игровая практика и шанс показать свои лучшие качества в новых условиях. На кону не много, не мало, а карьера в НБА.