Леня обменяли в Сакраменто. Что это значит?

До сегодняшнего дня Алексей Лень и Станислав Медведенко оставались единственными украинцами в истории НБА, в карьерах которых не было обменов. Теперь и Лень познал то чувство, с которым сталкивались Святослав Михайлюк, Алексей Печеров, Виталий Потапенко и другие – Алексей пакует чемоданы и переезжает из Атланты в Сакраменто.

Что вообще произошло?

По большому счету, судьба Леня была решена еще в среду, когда Атланта в результате крупнейшего в 21-м веке обмена заполучила швейцарского центрового Клинта Капелу. Стало очевидно, что в этой команде на Алексея больше не рассчитывают.

Сегодня догадки подтвердились. Атланта вместе с Джабари Паркером выставила Леня в Сакраменто, а взамен приобрела своего старого знакомого Дуэйна Дедмона, который всего полгода назад уехал из Джорджии в Калифорнию ради трехлетнего контракта на 41 миллион долларов.

Дедмон открыто не хотел играть в Сакраменто, а потому его обмен был делом времени. Кингз на удивление удачно сработали в этой сделке, расчистив свою платежку для продления контракта с сербом Богданом Богдановичем, которому придется платить не менее 20 миллионов долларов в год.

