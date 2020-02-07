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Клуб Михайлюка совершил громкий обмен – Драммонд покинул команду

Баскетбол
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Детройт и Кливленд провернули сделку по Андре Драммонду.

Клуб Михайлюка совершил громкий обмен – Драммонд покинул команду
Новина українською

За Драммонда Детройт получил права на защитника Брэндона Найта, центрового Джон Хенсона и драфт-пик второго раунда, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Драммонд по окончании сезона мог выйти на рынок свободных агентов. Также в Детройте опасались, что центровой передумает и активирует опцию игрока на 28 миллионов долларов.

Драммонд выступал в Детройте с 2012 года. С центровым Пистонс дважды выходили в плей-офф, но не выиграли ни одного матча.

В составе Детройта Драммонд отыграл 591 матч, набирая в среднем за игру по 14,4 очка и 13,9 подбора.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Атланта обменяла украинца Алексея Леня в Сакраменто.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Детройт Пистонс
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