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Клуб Михайлюка совершил громкий обмен – Драммонд покинул команду
Детройт и Кливленд провернули сделку по Андре Драммонду.
За Драммонда Детройт получил права на защитника Брэндона Найта, центрового Джон Хенсона и драфт-пик второго раунда, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Cleveland is finalizing a trade for Detroit's Andre Drummond, league source tells ESPN.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020
Драммонд по окончании сезона мог выйти на рынок свободных агентов. Также в Детройте опасались, что центровой передумает и активирует опцию игрока на 28 миллионов долларов.
Драммонд выступал в Детройте с 2012 года. С центровым Пистонс дважды выходили в плей-офф, но не выиграли ни одного матча.
В составе Детройта Драммонд отыграл 591 матч, набирая в среднем за игру по 14,4 очка и 13,9 подбора.
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