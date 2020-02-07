Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Хьюстон остановил Лейкерс, Филадельфия проиграла Милуоки
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из пяти матчей.
Нью-Йорк – Орландо 105:103 (30:19, 24:28, 22:36, 29:20)
Нью-Йорк: Рэндл (22 + 8 подборов), Гибсон (19), Пэйтон (15 + 9 передач).
Орландо: Вучевич (25 + 8 подборов), Фульц (16 + 6 передач), Фурнье (16).
Чикаго – Нью-Орлеан 119:125 (25:32, 37:40, 19:31, 38:22)
Чикаго: Лавин (22), Хатчисон (16 + 8 подборов), Мокока (15).
Нью-Орлеан: Уильямсон (21), Редик (18), Ингрэм (15).
Милуоки – Филадельфия 112:101 (22:26, 32:25, 32:23, 26:27)
Милуоки: Адетокумбо (36 + 20 подборов + 6 передач), Миддлтон (20 + 7 подборов), Бледсоу (14 + 8 подборов + 6 передач).
Филадельфия: Харрис (25 + 7 подборов), Эмбиид (19 + 11 подборов + 6 передач), Хорфорд (15).
Портленд – Сан-Антонио 125:117 (27:35, 32:25, 27:32, 39:25)
Портленд: Лиллард (26 + 10 передач), Энтони (20 + 8 подборов), Макколлум (19 + 6 передач).
Сан-Антонио: Лайлс (23 + 10 подборов), Дерозан (21 + 7 подборов + 6 передач), Олдридж (20 + 8 подборов).
Лейкерс – Хьюстон 111:121 (29:28, 34:35, 30:34, 18:24)
Лейкерс: Дэвис (32 + 13 подборов), Джеймс (18 + 9 подборов + 15 передач), Грин (15).
Хьюстон: Уэстбрук (41 + 8 подборов), Гордон (15), Харден (14 + 7 подборов + 7 передач).