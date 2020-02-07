  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лейкерс попрощаются с Брайантом 24 февраля
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лейкерс попрощаются с Брайантом 24 февраля

Баскетбол
(1 голосов)

Легендарный баскетболист погиб в авиакатастрофе.

Лейкерс попрощаются с Брайантом 24 февраля
Новина українською

Коби Брайант умер 26 января после падения вертолета. На борту воздушного судна также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.

Los Angeles Times сообщает, что церемония прощания с Брайантом состоится 24 февраля на домашней арене Лейкерс Staples Center.

Дата 24.02 символизирует игровые номера, под которыми выступали Брайант и его дочь Джиджи.

Также Лейкерс в память о феноменальной карьере Брайанта в баскетболе и за его пределами установят мемориал.

Коби Брайант в качестве спортсмена становился пятикратным чемпионом НБА и дважды выигрывал Олимпийские игры. Американец занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА.

Ранее UA-Футбол сообщал, что НБА в честь Брайанта изменила формат Матча всех звезд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Коби Брайант НБА Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...