Лейкерс попрощаются с Брайантом 24 февраля

Коби Брайант умер 26 января после падения вертолета. На борту воздушного судна также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.

Los Angeles Times сообщает, что церемония прощания с Брайантом состоится 24 февраля на домашней арене Лейкерс Staples Center.

Дата 24.02 символизирует игровые номера, под которыми выступали Брайант и его дочь Джиджи.

Также Лейкерс в память о феноменальной карьере Брайанта в баскетболе и за его пределами установят мемориал.

Коби Брайант в качестве спортсмена становился пятикратным чемпионом НБА и дважды выигрывал Олимпийские игры. Американец занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА.

Ранее UA-Футбол сообщал, что НБА в честь Брайанта изменила формат Матча всех звезд.