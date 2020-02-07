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Михайлюк пропустит третий матч подряд

Баскетбол
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Святослав продолжает восстанавливаться после травмы.

Михайлюк пропустит третий матч подряд
Новина українською

Приближенный к Детройту журналист Мэтт Шох в Твиттере сообщил, что Михайлюк из-за проблем с бедром не поможет Пистонс в матче с Оклахомой. Также игру пропустят Деррик Роуз, Блэйк Гриффин, Кайри Томас, Люк Кеннард и Маркифф Моррис.

Из-за проблем со здоровьем Михайлюк не сыграл в двух последних матчах – против Мемфиса и Финикса. На данный момент неизвестно, когда украинский легионер Детройта сможет вернуться на площадку.

По действующему контракту с Детройтом Михайлюк летом может стать свободным агентом, если Пистонс не активируют опцию команды на 1,66 миллиона долларов.

Святослав Михайлюк присоединился к Детройту в феврале прошлого года после обмена из Лейкерс. С тех пор украинец отыграл 49 матчей, набирая в среднем за игру по 8,5 очка, 1,3 подбора и 1,6 передачи с 42-процентной точности в трехочковых бросках.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Детройт обменял свою главную звезду.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Детройт Пистонс
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