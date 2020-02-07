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Киев-Баскет проигрывает латышам в Кубке Европы ФИБА. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Команда Айнарса Багатскиса завершила групповой этап еврокубка домашним поражением от Вентспилса (80:88).

Киев-Баскет проигрывает латышам в Кубке Европы ФИБА. ВИДЕО
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В статье: БК Киев-Баскет Кубок Европы ФИБА
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