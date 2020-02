Уэстбрук повторил рекорды ЛеБрона и Робертсона

В сегодняшнем матче против Лейкерс (121:111) плеймейкер Хьюстона набрал 41 очко (17 из 28 с игры), собрал 8 подборов и раздал 5 результативных передач.

В Лос-Анджелесе Уэстбрук перешагнул отметку в 20 тысяч очков за карьеру. Таким образом, Рассел стал лишь третьим игроком в истории НБА с как минимум 20 тысячами очков, 7 тысячами ассистов и 6 тысячами подборов. Аналогичное достижение есть в послужном списке только у ЛеБрона Джеймса и Оскара Робертсона.

