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Уэстбрук повторил рекорды ЛеБрона и Робертсона

Баскетбол
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Рассел Уэстбрук снова вписал свое имя в историю НБА.

Уэстбрук повторил рекорды ЛеБрона и Робертсона
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В сегодняшнем матче против Лейкерс (121:111) плеймейкер Хьюстона набрал 41 очко (17 из 28 с игры), собрал 8 подборов и раздал 5 результативных передач.

В Лос-Анджелесе Уэстбрук перешагнул отметку в 20 тысяч очков за карьеру. Таким образом, Рассел стал лишь третьим игроком в истории НБА с как минимум 20 тысячами очков, 7 тысячами ассистов и 6 тысячами подборов. Аналогичное достижение есть в послужном списке только у ЛеБрона Джеймса и Оскара Робертсона.

Уэстбрук в составе Оклахомы и Хьюстона провел в НБА 864 матча. В среднем за игру американец набирает по 23,2 очка, 5,4 подбора и 7,1 передачи.

В рейтинге самых результативных игроков в истории НБА Уэстбрук занимает 46-е место.

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В статье: НБА Хьюстон Рокетс Рассел Уэстбрук
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