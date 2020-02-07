Операторы оскорбляли баскетболисток во время матча Суперлиги

Инцидент произошел во время матча женской Суперлиги между Киев-Баскетом и ИнтерХим-СДЮСШОР. Сексистские и оскорбительные комментарии двух операторов попали в трансляцию матча.

На скандальное поведение операторов матча на своей странице в Facebook обратила внимание Анна Цюпко. Пользователь также отметила, что Федерация баскетбола Украины не принесла баскетболисткам официальных извинений.

Федерация баскетбола Украины удалила запись матча со своих ресурсов.