  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Операторы оскорбляли баскетболисток во время матча Суперлиги
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Операторы оскорбляли баскетболисток во время матча Суперлиги

Баскетбол
(1 голосов)

Скандал в украинском баскетболе.

Операторы оскорбляли баскетболисток во время матча Суперлиги
Новина українською

Инцидент произошел во время матча женской Суперлиги между Киев-Баскетом и ИнтерХим-СДЮСШОР. Сексистские и оскорбительные комментарии двух операторов попали в трансляцию матча.

На скандальное поведение операторов матча на своей странице в Facebook обратила внимание Анна Цюпко. Пользователь также отметила, что Федерация баскетбола Украины не принесла баскетболисткам официальных извинений.

Федерация баскетбола Украины удалила запись матча со своих ресурсов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Баскетбольная Суперлига БК Киев-Баскет
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...