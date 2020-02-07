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Леброн занимает первое место среди игроков НБА по цене рекламного поста в Инстаграме

Баскетбол
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На втором месте Карри

Леброн занимает первое место среди игроков НБА по цене рекламного поста в Инстаграме
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Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс занимает первое место среди игроков НБА по цене рекламного поста в "Инстаграме". За один такой пост Леброн получает $ 300 850, сообщает издание The Score.

Второе место с показателем $ 155 100 занимает Стефен Карри ("Голден Стэйт Уорриорз"). Далее расположены экс-игрок НБА Дуэйн Уэйд ($ 83 600), Расселл Уэстбрук ("Хьюстон Рокетс". $ 79 750) и Кайри Ирвинг ("Бруклин Нетс", $ 74 800).

Также отмечается, что Джеймс значительно уступает лидерам по цене рекламного поста в "Инстаграме" Кайли Дженнер ($ 1 266 000) и Криштиану Роналду ($ 975 000), а его суммарный заработок за сезон-2019/2020 составит примерно $ 92,4 млн.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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