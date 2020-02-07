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Одесса в последней четверти смогла дожать Запорожье

Баскетбол
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Подопечные Юшкина оказались сильнее

Одесса в последней четверти смогла дожать Запорожье
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На арене ПС Юность в Запорожье местная команда принимала БК Одессу.

Большая половина матча прошла в напряженной борьбе на площадке наблюдалась равная игра. Развязка наступила в последней десятиминутке.

Гости воспользовались усталостью запорожской защиты, заставляя соперника часто нарушать правила. В атаке хозяева также выглядели неубедительно.

Подопечные Олега Юшкина хорошо постарались и смогли реализовать большинство своих бросков. Таким образом Одесса добыла третью победу подряд над Запорожьем.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Запорожье – Одесса 82:96 (21:22, 21:21, 27:26, 13:27)

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В статье: БК Запорожье БК Одесса
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