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Одесса в последней четверти смогла дожать Запорожье
Подопечные Юшкина оказались сильнее
На арене ПС Юность в Запорожье местная команда принимала БК Одессу.
Большая половина матча прошла в напряженной борьбе на площадке наблюдалась равная игра. Развязка наступила в последней десятиминутке.
Гости воспользовались усталостью запорожской защиты, заставляя соперника часто нарушать правила. В атаке хозяева также выглядели неубедительно.
Подопечные Олега Юшкина хорошо постарались и смогли реализовать большинство своих бросков. Таким образом Одесса добыла третью победу подряд над Запорожьем.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Запорожье – Одесса 82:96 (21:22, 21:21, 27:26, 13:27)